Josh. veröffentlicht Mitschnitt von Stadthallen-Show

Ein Heimspiel, "das ihm nach seinem vielleicht persönlichsten Song 'Ich gehör repariert' Standing Ovations und feuchte Augen beschert hat", heißt es in der Ankündigung der Veröffentlichung eines Mitschnitts des Abends. Am 4. April erscheint "Es ist alles in Ordnung - Live aus der Wiener Stadthalle" auf Vinyl und als Stream (mit vier zusätzlichen Titeln).