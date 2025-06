Hollywood-Star Jennifer Lopez (55, "Hustlers") gibt in dem ersten Teaser für "Kiss of the Spider Woman" ("Kuss der Spinnenfrau") einen Vorgeschmack auf ihre schillernde Rolle in dem Filmmusical. Mit zahlreichen Gesangsnummern glänzt sie als fiktive Leinwanddiva namens Aurora, die unter anderem eine Spinnenfrau spielt.

von APA