Hochwasser: Die Flut und ihre Folgen

Das Klima und die Wahl Bisher hat das Klimathema im Wahlkampf vor allem mit negativem Vorzeichen Platz gefunden. ÖVP und FPÖ buhlen um die Skeptiker. Der Kanzler leugnete in seiner Österreich-Rede den – längst geführten – Beweis für die Klimakrise. Die FPÖ kalauert von „Klimahysterikern“. Für die nähere Zukunft darf man risikofrei folgende Prognose wagen: Die Parteien werden es nicht aushalten, bis zum 29. September das Hochwasser als Wahlkampfthema auszulassen. Politikexperte Thomas Hofer warnt schon jetzt vor politischer Überinszenierung, sieht allerdings im Nachgang der Krise Chancen für Grüne und ÖVP. Für die einen, weil es ihr politisches Kernthema betreffe, für die anderen, weil sich die Menschen bei Krisen zunächst einmal um ihre Anführer, also die Regierenden scharen.

Dagegen spricht ein Blick auf die Ergebnisse der EU-Wahl am 9. Juni 2024. Am Tag davor richtete ein Unwetter in der Steiermark und in Kärnten verheerende Schäden an. In beiden Bundesländern gewann die FPÖ die Wahl souverän.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 38/2024 erschienen.