Ein Gesamtkunstwerk aus Berg und Straße

Der Großglockner Erstmals bestiegen wurde der 3.798 m hohe Gipfel – Österreichs höchster – am 28. Juli 1800. Am Fuß des Großglockners liegt die Pasterze, Österreichs größter Gletscher. Sie ist allein in den letzten vier Jahren um 400 Meter zurückgegangen. In circa 40 bis 45 Jahren, schätzen Forscher, dürfte es mit Österreichs Gletschern ganz vorbei sein