Gitarre aus "Zurück in die Zukunft" gesucht

Michael J. Fox und andere Stars des Filmklassikers "Zurück in die Zukunft" haben die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der roten Gibson-Gitarre gebeten, die in einer denkwürdigen Szene des Streifens zu sehen ist. Das Instrument ist nach Drehschluss verschwunden. "Sie ist irgendwo im Raum-Zeit-Kontinuum verloren gegangen oder in der Garage eines Teamsters", scherzt Fox in einem von Gibson veröffentlichten Video.

von APA