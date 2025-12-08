News Logo
Fabelhafte Dichtung: Lyriklesung am Mittwoch

Neuer Gedichtband von Michael Stavarič
©Limbus Verlag, APA
Mit einer Doppel-Lesung präsentiert sich die Reihe Limbus Lyrik am Mittwoch in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in der Wiener Herrengasse. Von Nacktschneckenpostings und Schmerzbolden schreibt Ewald Baringer in seinem neuen Gedichtband "Stunde der Wintervögel", in dem auch Füchse, Hasen und Alligatoren auftreten. Es handelt sich um in jeder Hinsicht fabelhafte Dichtung eines Autors, der sich wünscht, im nächsten Leben ein Kater zu sein.

Während Baringer mit Komik punktet, versucht Michael Stavarič zu "spüren", was man alles empfinden kann, wenn man bloß offen ist für Sinneseindrücke. Sein Langgedicht sei "eine durch und durch körperliche Poesie", heißt es vom Verlag. "Doch geht es dabei nicht allein um die Empfindungen eines lyrischen Ichs, das seine Lunge und seine Gelenke spürt, nicht schlafen kann oder einen Goldfisch im Gehirn schwimmen fühlt - sondern um jene der ganzen Welt."

(S E R V I C E - Ewald Baringer: "Stunde der Wintervögel", Limbus Lyrik, 96 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-99039-273-7; Michael Stavarič: "spüren", Limbus Lyrik, 96 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-99039-264-5; Lesung: Mi, 10. Dezember, 19 Uhr, Österreichische Gesellschaft für Literatur, Wien 1, Herrengasse 5. Moderation: Ines Scholz)

