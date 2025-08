Duisburg bekommt ein Ballermann-Musical

Darunter finden sich etwa "Schatzi schenk mir ein Foto", "Layla" und "Mama Laudaaa". Zudem werden einige neue Songs für das Musical geschrieben. Die Story orientiert sich offenkundig an gängigen Mallorca-Themen und ist irgendwo zwischen Liebesdrama, Strandbar-Soap und Party angesiedelt. Es geht den Angaben zufolge um einen Installateur (Alex) mit gebrochenem Herzen, der mit "seinen Jungs" eigentlich nur trinken will, dann aber in einen Konflikt um ein "Kultlokal an der Playa" gerät. Ein Fiesling hat Hotelpläne und will das favorisierte Etablissement der "Malle"-Touristen plattmachen. "Saufen, lieben, singen, kämpfen – mit einem Happy End", so das Motto.

Die Premiere im Duisburger Theater am Marientor - in dem etwa auch das Wolfgang-Petry-Musical "Wahnsinn!" erstmals gezeigt wurde - ist am 8. Jänner 2026 geplant, mitten in der kalten Jahreszeit. Der Ticketverkauf soll am 1. September beginnen.