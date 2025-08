Country-Sängerin Jeannie Seely 85-jährig gestorben

Seely war seit Mitte der 1960er Jahre eine prägende Figur der Country-Szene. Ihr Song "Don"t Touch Me" von 1966 brachte ihr den Grammy für die beste weibliche Country-Gesangsleistung ein. In ihrer Karriere platzierte sie den Berichten zufolge mehr als ein Dutzend Titel in den US-Top-40 der Country-Hits und trat jahrzehntelang auf der Bühne der legendären Radioshow Grand Ole Opry auf, die sie als erste Frau regelmäßig moderierte.

Geboren 1940 in Titusville (Pennsylvania), begann Seely früh mit Auftritten im Radio. Nach einem Umzug nach Kalifornien arbeitete sie zunächst in einem Büro, bevor sie ganz in die Musik wechselte. Neben ihrer Solokarriere nahm sie Duette mit Jack Greene auf, darunter "Wish I Didn"t Have to Miss You".