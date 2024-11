Das Klima in ihrem Heimatbundesland habe sich verändert, sagt Irmgard Griss: „Früher, etwa seit der Zeit des ÖVP-Politikers Josef Krainer junior, gab es in der Steiermark Aufbruchstimmung und eine optimistische Zukunftseinstellung. Das hat sich geändert. Das hat mit Corona zu tun und mit der Angst vor Zuwanderung, mit der Teuerung, dem Klima. Es herrscht Zukunftsangst. Und das stärkt die FPÖ.“

Mehr Gewicht als im Rest Österreichs hat hier die KPÖ, die in Graz mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellt. „Sie wird nicht nur von Linken gewählt. Den Leuten gefällt, dass sie den Großteil ihres Gehalts für soziale Zwecke spenden. Das geht bis tief in bürgerliche Kreise hinein. Dazu kommt das Aufmüpfige: Man will es den etablierten Parteien zeigen, also ÖVP und SPÖ. Darum wählt man KPÖ oder FPÖ“, sagt Griss.

Sind die Steirer generell aufmüpfig? „Die Steirer sind nicht so gehorsam, dass sie sich gerne unterordnen. Sie lassen sich nicht so viel gefallen, wollen selbst bestimmen. Dazu kommt Bodenständigkeit, ein gewisser Stolz, Abgrenzung gegenüber Wien. Die Steiermark ist ein Grenzgebiet, da gibt es ein Bedürfnis, sich abzugrenzen, die eigene Identität zu betonen.“

Was das Land prägt? Die Industie, die Hammerherren von früher, sind es nicht mehr, sagt Griss. Vielmehr ist es für sie die blühende Uni-Stadt Graz. Und, Überraschung für so manchen Wiener: „Das Ausseerland ist von Graz weit weg und nicht so prägend, wie es das Salzkammergut in Oberösterreich ist. Es ist sehr stark von den Wienern in Beschlag genommen. Vielen Steirern sind die Kärntner Seen oder die Adria näher. Die Weingegend der Steiermark ist stärker identitätsstiftend als das Ausseerland.“