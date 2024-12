Die Einhaltung der Fiskalregeln ist eine rechtliche Verpflichtung gegenüber der Europäischen Union. „Man weiß aber nicht genau, wie heiß das wirklich gegessen wird, wenn man gegen diese Verpflichtung verstößt“, erklärt Badelt. „Es hat noch selten Strafzahlungen gegeben, aber es wäre eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts.“

Andererseits, schlittert Österreich in die Pleite, wenn nicht entschlossen gehandelt wird? „Es ist nicht so, dass die Staatspleite vor der Tür steht“, sagt Badelt. „Was aber schon passieren könnte: Je größer unser Defizit ist und je weniger wir in der Öffentlichkeit klar machen, dass es einen Pfad zur Sanierung gibt, desto schlechter werden wir am Kapitalmarkt beurteilt und desto höhere Zinsen muss die Republik bezahlen. Das sind die Effekte, um die es ökonomisch eigentlich geht.“