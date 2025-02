Conchita Wurst und Andi Knoll moderieren die Amadeus Awards

"Uns erwartet ein Abend mit etablierten Größen genauso wie Newcomerinnen und Newcomern. Lasst uns die Vielfalt feiern, die die österreichische Musikszene so besonders macht", wurde Conchita Wurst (auch bekannt als Tom Neuwirth) in einer Aussendung zitiert. An der Spitze des Nominiertenfeldes steht der Wiener Musiker Bibiza mit vier Gewinnchancen. Auf jeweils drei Nennungen brachten es Rian, Wanda und Folkshilfe. "Es ist schon toll zu sehen, was es bei uns in Österreich alles an riesigen Talenten ganz unterschiedlicher Musikstile gibt", so Knoll, der sich darauf freut, die ganze Branche vor den Vorhang zu holen.