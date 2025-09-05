News Logo
Cardi B lehnt Super-Bowl-Auftritt zunächst ab

Cardi B ist gerade dabei, "wieder zurückzukehren"
©AFP, APA, GREG DOHERTY, GETTY
Sie gilt als eine der größten Bühnen der Musikwelt: die Halbzeitshow des jährlichen Football-Endspiels Super Bowl. Rapperin Cardi B (32) jedoch hat nach eigenen Worten bereits Nein zu dieser Gelegenheit gesagt: "Ich wurde gefragt, ob ich beim Super Bowl auftreten möchte, und ich lehnte ab", sagte sie dem "Billboard"-Magazin. Für die Zukunft könne sie sich das aber gut vorstellen: Dann werde sie "noch mehr Hits haben". Und: "Ich werde noch erfahrener sein."

von

Die 32-Jährige zählt zu den erfolgreichsten US-Rapperinnen ("Bodak Yellow", "WAP"). Nach ihrem Debüt "Invasion of Privacy" aus 2018 veröffentlicht sie in zwei Wochen ihr zweites Studioalbum "Am I The Drama?". "Ich starte neu in meiner Karriere", sagte Cardi B dazu. "Ich habe eine Pause gemacht und bin jetzt dabei, wieder zurückzukehren." Sie werde eine Tour spielen und viel auftreten, was sie lange nicht getan habe.

Außerdem wage sie einen Neustart in ihrem Privatleben. "Als ich das letzte Mal auf Tour war, hatte ich ein Kind - jetzt habe ich drei Kinder. Ich war verheiratet - jetzt lasse ich mich scheiden. Ich bin in einer Beziehung. Es ist ein Neuanfang in jeder Hinsicht." Im Juni hatte Cardi B ihre Beziehung mit dem Football-Star Stefon Diggs (31) öffentlich gemacht.

Über die Autoren

