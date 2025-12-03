"André Rieu": Ein Weihnachtskonzert mit dem Strauss-Fan

© Marcel van Hoorn, MARCEL VAN HOORN, APA, ANP home Aktuell News

Was wäre im langsam auslaufenden Jubiläumsjahr stimmiger, als die Weihnachtszeit mit einem Konzert von André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester einzuläuten? Über drei Stunden ist das große Weihnachtskonzert nun auch im Kino zu erleben, wobei für manche besinnliche Einlagen das Strauss Orchester um mehr als 400 Blechbläser ergänzt wird. Ein Walzerweihnachten für Fans, bei dem sich auch Emma Kok einen Auftritt an der Seite Rieus nicht nehmen lässt. Ab Samstag im Kino.

von APA