Die Empörung darüber, dass die Welt so ist, wie sie ist, gehört zu den menschlichen Regungen, für die fast jeder Mensch Verständnis hat, weil sie niemandem fremd und doch vollkommen sinnlos ist. Natürlich muss man nicht gut finden, dass die Welt so ist, wie sie ist, es spricht nichts dagegen, sie verändern zu wollen, auch wenn das naturgemäß zur Folge hätte, dass sich die nächsten darüber empören, dass sie dann ist, wie sie sein wird, weil die vorher froh darüber gewesen sind, dass sie war, wie sie nicht mehr ist. Der Zustand der Welt ist eine unendlich komplexe und zugleich denkbar einfache Angelegenheit, und das ist deshalb so, weil die Wirklichkeit universell und ihre Wahrnehmung individuell ist, was wir Menschen nur in unseren besten Momenten auf eine Weise unter einen Hut bringen, die uns nicht verzweifeln lässt, an der Welt, an uns, oder an allem.

Sollte Ihnen das ein wenig verblasen vorkommen, schwurbelig oder sogar pseudophilosophisch: fair enough, es ist alles das, aber es ist auch ein wenig wahr, und das kann jeder von uns jeden Tag überprüfen – praktischerweise an sich selbst, weshalb die Überprüfung nur selten stattfindet, denn der Mensch überprüft lieber andere als sich selbst, aber das ist eine andere Geschichte.