2nd OPINION: Was darf man denken?

Die Demokratie ist allerdings keine religiöse Veranstaltung, die Teilnahme an ihr bedarf keines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses, eher im Gegenteil: Gemeinsame Glaubensbekenntnisse werden den Menschen eher in nichtdemokratischen Ökosystemen abverlangt. In der Demokratie darf jeder etwas anderes glauben oder auch nichts. Demokratie heißt nur, dass die Mehrheit entscheidet. Undemokratisch agiert folglich jemand, der diese Form der Organisation gesellschaftlicher Machtverhältnisse unterläuft und versucht, am Willen der Mehrheit vorbeizuherrschen. Was jemand über dieses oder jenes denkt, welches Menschenbild er hat, ob er das Privateigentum an den Produktionsmitteln für eine gute oder eine bescheuerte Idee hält, ob er die Staatsbürgerschaft ans Blut binden will oder an den Boden: Der Demokratie ist das vollkommen egal, sie existiert, solange es dabei bleibt, dass die Mehrheit entscheidet und sichergestellt ist, dass es nicht zum Bürgerkrieg kommt, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern.

Ob es der Bundespräsident und Hans Rauscher das glauben oder nicht: Man darf in einer Demokratie auch Ansichten haben, die der Bundespräsident und Hans Rauscher nicht teilen. Mir passiert das ständig, dass Menschen, Politiker vor allem, andere Ansichten haben als ich, eigentlich fast zu allem, was mir wichtig ist, haben fast alle Politiker, die ich kenne, andere Ansichten als ich – aber ich wäre noch nicht auf die Idee gekommen, dass sie das von der Teilnahme an der Demokratie ausschließen oder sie auch nur zu schlechteren Demokraten machen würde, als ich einer bin. Es wäre mir sehr recht, wenn das auf Gegenseitigkeit beruhen könnte, und wenn das alle so halten, könnte man sich eigentlich auch schon wieder ein bisschen beruhigen. Stattdessen drehen alle durch, heißen den einen einen Faschisten und die andere eine Kommunistin und verbinden damit die Idee, dass der jeweils andere eigentlich gar nicht mitspielen dürfen sollte im demokratischen Spiel. Der, den ich ablehne: Er soll nicht da sein.