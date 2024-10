Man sieht jedenfalls: In der Demokratie herrscht Artenvielfalt, und wenn jemand innerhalb dieser Artenvielfalt Demokratie sagt oder so tun will, als ob der eine „demokratisch“ und der andere „undemokratisch“ agiere, tut er das in Regel in polemischer Absicht. Wir haben das in Österreich zuletzt anhand der Aufregung über die Behauptung Herbert Kickls erlebt, der sagte, dass das Recht der Politik zu folgen habe und nicht die Politik dem Recht. Diese Behauptung wird noch heute als einer der wesentlichen Gründe für eine Nicht-Zusammenarbeit mit der Kickl-FPÖ angeführt, man könne an ihr ablesen, heißt es, dass der FPÖ-Chef die Gewaltenteilung und damit den Rechtsstaat und damit die Demokratie infrage stelle. Das ist, unabhängig davon, für wie gefestigt man die demokratische Gesinnung des Herbert Kickl hält, inhaltlich falsch, denn die Behauptung, dass das Recht der Politik folgt, ist vollkommen korrekt: Die Politik macht in Gestalt der Parlamente die Verfassung und im Rahmen der Verfassung die Gesetze, also das Recht, und die Justiz entscheidet dann darüber, ob die Gesetze befolgt wurden oder nicht und verhängt im Falle der Nichtbefolgung Sanktionen, deren Art und Höhe vorher von der Politik im Gestalt des Parlaments festgelegt wurden.

Angesichts der österreichischen Wirklichkeit in der Zweiten Republik ist die Behauptung, Demokratie bedeute, dass die Politik dem Recht folge und nicht umgekehrt, besonders dann absurd, wenn sie von Vertretern der Volkspartei und der Sozialdemokratie vorgetragen wird. Die beiden ehemaligen Großparteien, die das Land über Jahrzehnte mit großkoalitionär-sozialpartnerschaftlichem Mehltau überzogen und so im demokratischen Tiefschlag hielten, haben einfach jede Maßnahme, von der sie wussten, dass sie der geltenden Verfassung nicht entspricht und also vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden müsste, per Zweidrittelmehrheit in den sogenannten Verfassungsrang erhoben und damit dem Prüfzugriff des VfGH entzogen.