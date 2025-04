Ein letztes Sechstagespiel: Im Rausch der Sinne

Wenn die Kunstgeschichte es will – und die Chancen auf Fortbestand über den Tod des Schöpfers hinaus sind ­intakt –, wird man von den drei Pfingsttagen des Jahres 2025 noch seinen Enkeln erzählen. Und die sagen es vielleicht den ihren weiter: Am 7., 8. und 9. Juni tut der Wiener Aktionismus den letzten Schritt aus seiner vitalen, aufwühlenden Gegenwart in den Kanon. Zum letzten Mal, bestätigt Rita Nitsch, wird das Sechstage­spiel unter ihrer Aufsicht auf Schloss Prinzendorf aufgeführt, dem Ort seiner Bestimmung und Entwicklung bis zur Vollkommenheit.

Das Ehepaar Nitsch hatte die Umsetzung schon 2019 geplant. Dann kam ­Corona, und am 18. April 2022 starb der epochemachende Gesamtkünstler nach schwerem Leiden. Die Witwe bestand darauf, ihm den letzten Willen zu erfüllen. Sie begann im Sommer 2022 mit

den beiden ersten Tagen, ließ 2023 den ­herausfordernden dritten Tag folgen und vollendet nun mit den drei letzten Tagen die Umsetzung der 1.559 Seiten starken Partitur.

Sechs Tage lang, nach dem Maß der Erschaffung der Erde, werden dort alle Sinne mobilisiert, alle Tabus aufgebrochen, Künste, Philosophien, Mythologien und Weltreligionen in den Sinn des großen Ganzen gestellt: Bildende Kunst, Literatur, Theater und Tanz vereinen sich zum Gesamtkunstwerk, wie es dem von Nitsch verehrten Richard Wagner vorgeschwebt ist.

Das Sechstagespiel

Ekstase und Angst, Krieg und weltumarmender Rausch im Gelage, Sexualität und Tod werden eins. Der 1938 geborene Nitsch hatte in den frühen Sechzigerjahren mit den Kollegen Günter Brus, Otto Mühl und Rudolf Schwarzkogler die Lügen, Verdrängungen und Beschwichtigungen der österreichischen Nachkriegszeit offensiv zu bekämpfen begonnen. Der Wiener Aktionismus wurde zum vielleicht einzigen kunsthistorisch relevanten Beitrag Österreichs seit dem Fin de Siècle.

Schwarzkogler entkräftete sich mit selbstzerstörenden Exerzitien, bis er aus dem Fenster stürzte. Mühl beförderte sich mit einem entgleisten Kommunenprojekt ins Kriminal und dann in den Kunsthandel. Brus experimentierte schockierend mit dem eigenen Körper und entwickelte sich dann zum Zeichner von romantischer Poesie und Anmut.

Nitsch aber errichtete im 1971 erworbenen Schloss Prinzendorf seine Gegenwelt. Dort konnte er sein Werk ent­wickeln, während vor den Mauern ­Pornojäger, religiöse Aktivisten und Tierschützer randalierten. Letztgenannte demonstrierten gegen die Erschießung eines immer zur Schlachtung bestimmten Stiers durch einen Metzger. Dieses emotionalisierende Detail hatte Nitsch zuletzt verworfen und sich mit einem Kadaver beholfen. Auch auf den verzichtet Rita Nitsch jetzt: Am fünften Tag wird ein mit 100 Kilogramm Tomaten, Trauben und Gedärmen gefüllter Jutesack tranchiert. Ansonsten folgen die 80 Akteure, die sich zur Mitwirkung gemeldet haben, getreu bis ans Kreuz den Anweisungen des Meisters.