Wäre Boris Johnson vor 100 Jahren Premierminister in Großbritannien gewesen, hätte er ohne Konsequenzen in Zeiten strikten Lockdowns seine Feste feiern können. Denn damals wussten die meisten Londoner Taxifahrer nicht, wer in der Downing Street Nr. 10 residierte. So kam es, dass der Premier der Jahre 1908 bis 1916, Herbert Henry Asquith, seine Schwäche ausleben konnte: seine Zuneigung zu Venetia Stanley, einer um fast vierzig Jahre jüngeren Schulfreundin seiner Tochter. Er führte die junge Dame in den Park oder zum Shoppen in die Londoner City aus, schrieb ihr 560 Briefe und hoffte, ihr Interesse mit geheimen Staatsinformationen wachzuhalten.

Der britische Bestseller-Autor Robert Harris erkannte das Potenzial des Stoffes und ließ die Geschichte des Paares zum Thriller „Abgrund“ werden, der in diesen Tagen bei Heyne erscheint. News erreichte ihn in seinem Domizil in Berkshire im Südosten, Englands.