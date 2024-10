Die Nachfrage liegt nahe: Vermutet man nicht just bei mächtigen, entscheidungskräftigen Personen ein hohes Maß an Selbstvertrauen? „Das haben sie in einem bestimmten Bereich, dort haben sie Expertise. Aber es gibt viele Männer mit großer Macht, die an erektiler Dysfunktion leiden“, nennt Rogan ein Symptom, das nicht ignoriert werden sollte. „Ignoring symptoms makes you sick. Facing them makes you come alive“, lautet ein Leitsatz auf seiner Website (deutsch: „Symptome zu ignorieren, macht krank. Sich ihnen zu stellen, lässt dich lebendig werden.“). Es sei leicht, sich diesem Symptom mit Viagra zu stellen, führt Rogan aus. Mit den richtigen Fragen zur heilsamen Therapie zu finden, sei freilich nachhaltiger.

Unkontrollierte Wutanfälle nennt er als weiteres verbreitetes Symptom. „Gerade erfolgreiche Männer schaffen sich oft ein Umfeld, das ihre Wut erträgt. Dann sind die anderen sogar schuld, wenn die Eiswürfel nicht kalt genug sind“, verdeutlicht Rogan. Selbstbild und Fremdbild würden sich so immer mehr verschieben. Wut als ein Symptom einer Depression wird dann möglicherweise übersehen. Auszusprechen, was sonst niemand wagt, liege oft an ihm, dem Therapeuten: „Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Kaiser ohne Kleider herumlaufen.“