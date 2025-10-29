Patrick Hartmann: Genussmentor über Auszeiten, Kulinarik und Leadership

In dieser Folge von OÖ ungefiltert erzählt Patrick Hartmann, warum er nach über zwanzig Jahren in der Wirtschaft den Sprung in die Selbstständigkeit wagte – und wie er mit seiner neuen Berufung als Genussmentor ein ganz eigenes Konzept von Achtsamkeit, Kulinarik und Teamkultur entwickelt hat.

Er beschreibt, wie er Menschen in Unternehmen, Führungskräfte und Teams zu bewussten kulinarischen Auszeiten einlädt – als Antwort auf eine Arbeitswelt, in der Effizienz oft wichtiger scheint als Genuss. Hartmanns Ansatz: nachhaltige, entschleunigende Erlebnisse, die Zusammenarbeit fördern, Kommunikation verbessern und Kreativität neu entfachen.

Im Gespräch mit OÖ ungefiltert wird schnell klar, wie sehr Kindheit, Familie und seine oberösterreichischen Wurzeln seine Leidenschaft für gutes Essen, Wein und regionale Produkte geprägt haben. Gleichzeitig spricht er ehrlich über die Herausforderungen des Unternehmertums – von Bürokratie über Marketing bis hin zum Mut, mit einem unkonventionellen Konzept am Markt zu bestehen.

Patrick Hartmann erklärt, warum klassisches Coaching oft an seine Grenzen stößt und wie er Genuss gezielt als Werkzeug zur Persönlichkeits- und Teamentwicklung einsetzt. Dabei geht es nicht um Luxus, sondern um Bewusstsein: um Geschmack, Achtsamkeit und echte Begegnung.

Die Episode bietet zudem spannende Einblicke in seine Philosophie zwischen Handwerk, Nachhaltigkeit und Lebensfreude – und verrät, welches Gericht ihn zum Genussmentor machte.