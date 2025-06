Jasmin Chansri: Zwischen Linz und Thailand - eine Begegnung der Kulturen

In der neuesten Folge von OÖ ungefiltert spricht Jasmin Chansri, Geschäftsführerin der Volkshilfe Oberösterreich, über ihr Leben zwischen sozialem Engagement und persönlichem Werdegang. Geboren und aufgewachsen in Linz, bringt Frau Chansri eine multikulturelle Herkunft mit, die ihre Sichtweise auf soziale Gerechtigkeit nachhaltig geprägt hat.

Sie erzählt von ihrer Kindheit im Linzer Frankviertel und ihren frühen Berufserfahrungen – unter anderem als jüngste Abgeordnete im oberösterreichischen Landtag. Ihr Weg führte sie von der Jurastudentin zur engagierten Akteurin im gesellschaftspolitischen Bereich, wo sie sich heute mit großer Leidenschaft für Menschen in schwierigen Lebenssituationen einsetzt.

Frau Chansri gibt Ihnen Einblicke in die täglichen Herausforderungen und Aufgaben ihrer Position bei der Volkshilfe Oberösterreich. Sie berichtet über Projekte, die Menschen unterstützen, die durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge in Not geraten sind – stets mit dem Ziel, Würde, Teilhabe und soziale Absicherung zu gewährleisten.

Darüber hinaus reflektiert sie über gesellschaftliche Veränderungen, die Rolle von Solidarität und die Notwendigkeit, Nachhaltigkeit auch im sozialen Kontext zu denken. Ihre persönlichen Erlebnisse und Werte fließen dabei spürbar in ihre Arbeit ein.

Die Episode bietet außerdem persönliche Einblicke: Frau Chansri spricht über ihre Leidenschaften für das Reisen und Tanzen, und über den prägenden Einfluss ihrer Mutter als starkes Vorbild. Mit großer Authentizität erzählt sie, wie sie ihren Weg mit Entschlossenheit, Empathie und Zielstrebigkeit gestaltet hat.

Diese Folge ist ein eindrucksvolles Porträt einer Frau, die sich mit Herz, Klarheit und sozialem Verantwortungsbewusstsein für eine gerechtere Gesellschaft einsetzt – und dabei andere inspiriert, es ihr gleichzutun.