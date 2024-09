Harald Serafin: Der Preis eines prallvollen Lebens

Er hat etwas geleistet, war ein bedeutender Operettensänger im Baritonfach, als Danilo in der „Lustigen Witwe“ fast unerreicht und 20 unglaublich erfolgreiche Jahre lang Intendant der Seefestspiele in Mörbisch. Er hat an der „Josefstadt“ und im Fernsehen mit Otto Schenk und Helmuth Lohner Komödien gespielt. Und wenn er als Juror der Ur-„Dancing Stars“ noch dem fußmarodesten Teilnehmer ein freundschaftliches „Wunderbar!“ zubrüllte, hatte das größeres Unterhaltungspotenzial als heute manches zweistündige Kabarettprogramm.

Deshalb, um endlich zum Anlass der Geschichte zu gelangen, wurde er am 1. September um elf Uhr in der Volksoper mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis geehrt, Abteilung „Lebenswerk“. Er tritt damit in eine Reihe mit den Größten, mit Gundula Janowitz, Ileana Cotrubas, Plácido Domingo und im Vorjahr Otto Schenk.

Wenn er die Essenz dieses Lebenswerks, den Inbegriff des Gelingens, in eine Formel bringen sollte: Wie lautete die? „Dass ich vor 44 Jahren meine dritte Frau geheiratet habe. Ich wollte nicht mehr nach zwei misslungenen Ehen, und dann habe ich es doch getan und habe endlich lieben gelernt. Weißt du, was das heißt, das Wort Liebe in eine tiefe Zuneigung umsetzen? Je älter man wird, desto unwichtiger wird alles gegen das Händehalten und Küssen und Füreinander-Dasein. Das ist es, was einen stark macht. Allein könnte ich nicht weiter, aber sie hat so eine Kraft! Und ich zapfe ihr Kraft ab.“