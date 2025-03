Gewaltfreie Kommunikation: „Aggression bringt keine Lösung“

NEWS: Ist es Ihrer Einschätzung nach in der Politik möglich, gewaltfrei nach dem Konzept von Marshall B. Rosenberg zu kommunizieren?

Heidi Glück: Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass das möglich ist. Und zwar dann, wenn es um die gemeinsame Suche nach Lösungen, nicht primär um Polarisierung, Abgrenzung und Auseinandersetzung geht. Die gewaltfreie Kommunikation muss man sogar in einem Verhandlungsprozess, in einem Prozess, wo es um Konfliktlösung geht – zum Beispiel Friedensverhandlungen –, aber auch in ganz normalen Reformprojekten anwenden. Man wird nur zu Lösungen kommen, die für beide Seiten befriedigend und letztlich auch durchsetzbar sind, wenn alle Beteiligten dieses Aufeinander-Zugehen verstehen. Wo gewaltfreie Kommunikation nicht funktioniert, ist die Phase von Wahlkämpfen. Das ist die Phase der Auseinandersetzung. Im Wahlkampf muss ich mein klares Profil gegenüber dem Wähler zeigen. Kommuniziert man im Wahlkampf im Sinne Rosenbergs, wird man auch medial wahrscheinlich wenig Aufmerksamkeit finden. In der alltäglichen Politik geht es um Konsenssuche, und dafür braucht es einen anderen Zugang. Bei Regierungsverhandlungen oder Abstimmungen im Parlament ist es entscheidend, dass ich auch die anderen Positionen akzeptiere, nicht nur meine eigene. Diese Akzeptanz muss man kommunikativ vermitteln.

Ist das Kommunizieren von Bedürfnissen und Gefühlen in der Politik etwas, das Schwäche zeigt? Oder macht es die Person menschlich?

Gefühle zeigen kann man und muss man sogar in gewissen Situationen: Also wenn es um Mitgefühl geht – Terroranschläge, Unfälle –, wenn es darum geht, dass Personen unverschuldet von etwas besonders Negativem betroffen sind, da wird es nicht als Schwäche gesehen. Eher im Sinne von Verständnis. An sich wird es in der Politik eher als Schwäche ausgelegt, Gefühle zu zeigen – wenn man traurig ist, wenn man seine Funktion verliert oder wenn man verärgert ist. Man erwartet Souveränität, Professionalität. Wenn sich der Politiker ärgert, habe ich als Zuhörer nichts davon. Als Zuhörer oder Zuschauer brauche ich den emotionalen Ausbruch nicht, sondern will eine klare Antwort haben.

Welche Unterschiede beobachten Sie zwischen politischen Kommunikationsstrategien im In- und Ausland?

Es hat sich jetzt mit Trump in der globalen politischen Kommunikation schon sehr viel verändert, zuallererst vom Niveau, aber auch von der Direktheit her. Wenn es zwischen Ländern Auseinandersetzungen gab, hat man durchaus hart kommuniziert, aber es galt Respekt-Wahren als Grundkultur. Die wird jetzt aus meiner Sicht stark unterwandert. Das führt natürlich zu enormer Verunsicherung. Es ist auch die Frage, ob dieser respektlose Umgang wirklich eine erfolgversprechende Methode ist. Ich bezweifle es. Auf Dauer wird diese untergriffige Kommunikation keinen Erfolg haben. Und sie wird auch nicht akzeptiert werden. In den letzten Monaten hat sie eine gewisse Art von Schockstarre erzeugt, aber aus der werden alle aufwachen. Auch Europa wird aufwachen. Man sieht auch schon: Sie bündeln ihre Interessen, weil sie merken, wir brauchen jetzt den starken Zusammenhalt, damit wir dem etwas entgegnen können, aber auf einem Niveau, auf dem letztlich eine Gesprächsbasis vorhanden bleibt. Gesprächsebenen sind das Entscheidende in der Politik, weil es sonst nur zu großen Konflikten kommen kann.

Haben Sie den Eindruck, dass Trumps Kommunikationsmodell in Europa von als rechtsextrem bezeichneten Politikern und Politikerinnen wie Weidel oder Kickl übernommen wird?

Ja, ich habe schon den Eindruck, dass sie glauben, sich da etwas abschauen zu müssen, weil das Laute auch etwas ist, was medial leichter transportiert wird. Das Laute bringt Schlagzeilen. Auch dieses stark Polarisierende erhöht natürlich die Aufmerksamkeit. Vor allem jene Parteien, die gerade nicht in einer Regierung sitzen, müssen zwangsweise ein bisschen lauter sein, damit sie gehört werden. Die Frage ist, ob laut, aber untergriffig und verletzend dauerhaft zielführend ist. Die Aggression bringt keine Lösung.

ÖVP und FPÖ haben in ihren Koalitionsverhandlungen viel über die Medien kommuniziert. Da standen die von ihnen erwähnten lauten Schlagzeilen teilweise als Mittler zwischen den Parteien. Was sagen Sie dazu?

Hier muss man bedenken, wer denn eigentlich kommuniziert hat. Das waren nicht die Verhandlungsführer, sondern es waren Personen in der zweiten und dritten Ebene. Das kann natürlich durchaus taktisch eingesetzt werden. Als Verhandlungsführer kann ich meinem Gegenüber Druck machen, indem ich ihm über Dritte öffentlich etwas ausrichte. Dass das in so einer heiklen Phase nicht gut kommt, hat man gesehen. Klar ist, es braucht in solchen Verhandlungsphasen einen Kommunikationsplan. Es kann nicht wochenlang hinter verschlossenen Türen geheim verhandelt werden. Das funktioniert schon gar nicht in einer Welt, in der wir es gewohnt sind, dass wir im Stundenrhythmus mit neuen Botschaften, die einen Newswert haben, beliefert werden. Wir haben eine unglaubliche Dynamik in unserem Informationszeitalter. Meiner Meinung nach zum Nachteil der Politik, denn die Politik hat somit immer weniger Zeit für die solide Ausarbeitung von Projekten und Verhandlungsrunden. Aus meiner Sicht lassen sich Politiker heute viel zu sehr treiben, in der Sorge, dass etwas Negatives in der Zeitung publiziert wird.

Welche Rolle haben Journalistinnen und Journalisten in der politischen Kommunikation?

Als Politiker gebe ich ein Interview, um eine klare Botschaft an eine gewisse Zielgruppe zu kommunizieren. Und dafür brauche ich den Mittler. Der Journalist transportiert die Botschaft. Das funktioniert oft nicht, weil es vielleicht unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was der Journalist hören will und was der Politiker sagen möchte. Dort wird es konfrontativer.

Sind Interviews denkbar, die sich nach Rosenbergs Konzept gestalten - in denen also beispielsweise nicht unterbrochen wird?

Unterbrochen wird man als Politiker eigentlich nur dann, wenn der Journalist das Gefühl hat, das Gegenüber will sich aus einer Frage herausreden oder nicht auf den Punkt kommen.

Wo gibt es in Ihren Augen Verbesserungspotenzial in der politischen Kommunikation Österreichs?

Fast überall. Erstens bräuchte es für jede Reform einen Kommunikationsplan. Dieses notwendige Kommunizieren ist etwas, das manchen sehr schwerfällt, weil sie aus der Beamten- und Politiksprache nicht herausfinden und dadurch vieles auch nicht verstanden wird. Ein zusätzliches Hindernis ist, dass man über Social Media heute anders kommunizieren muss als vor 20 Jahren in einem Radiointerview. Jetzt muss ich alles, was ich unterbringen will, innerhalb von einer Minute loswerden. Letztlich geht es darum, eine verständliche, klare Sprache zu finden, die den Leuten das Gefühl gibt, es werden die Dinge angesprochen, die ihnen besonders am Herzen liegen.

Kann Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation hier einen Anreiz bieten?

Mit Sicherheit. Denn hier geht es um Sachargumente. Doch in den allermeisten Fällen nehmen sich Politiker nicht die Zeit, um zu überlegen, wie etwas kommuniziert werden muss.