Überkommunikation: Kommunizieren wir zu viel?

Zu viel Kommunikation zeigt sich, so Stoiber, in emotionaler Erschöpfung: „Paare fühlen sich ausgelaugt, weil ständig über Themen gesprochen wird, ohne dass eine Lösung erreicht wird. Oversharing ist nicht gut.“ Paare geraten dann, so Stoiber, häufig in eine Endlosschleife, in der Meinungen wiederholt werden, ohne dass eine Lösung erreicht wird.

Auch kann die ständige Suche nach Problemen oder Problemwälzerei als reizüberflutend empfunden werden. „Wenn Kommunikation als belastend empfunden wird, sinkt die Bereitschaft, auf den anderen einzugehen.“ Letztlich kann dieses „Oversharing“ in Verlust von Spontanität gipfeln: „Die Beziehung wird stark problemorientiert, wodurch positive Erlebnisse oder entspannte Zeiten vernachlässigt werden.“

Zudem kann ein Zuviel an Kommunikation auch dazu führen, dass Probleme überhaupt erst entstehen, denn: „ein zu häufiges Besprechen von Konflikten kann Emotionen hochkochen lassen, anstatt sie zu beruhigen.“