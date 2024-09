Trump-müde ist sie aus den USA nach Österreich zurückgekommen. Seit gut drei Jahrzehnten war Gabriela Bacher hauptsächlich in Kalifornien in der Filmindustrie tätig. In den späten 8oer-Jahren wurde Los Angeles zur Wahlheimat der heute 64-jährigen Wienerin. Sie baute das Westküstenbüro der Kirch-Gruppe auf, koordinierte transatlantische Produktionen der Constantin Film, gründete 1998 ihre Firma Primary Pictures und leitete in Berlin als CEO des Studios Babelsberg die Modernisierung des berühmten Filmstudios.

Mit ihrer Produktionsfirma Primary Pictures produzierte sie zuletzt die Serie ,,Schnee"(2023) mit Brigitte Hobmeier, einen Mystery-Thriller vor dem Hintergrund des Klimawandels. Natürlich sieht Bacher neben dem Entertainment-Aspekt die gesellschaftspolitische Rolle der Filmbranche. Viel habe sich zum Glück zum Positiven entwickelt, erzählt sie. Der gelebte Feminismus, den man an der aktuellen Dichte vieler großartiger Protagonistinnen in Filmen ablesen kann, gehört dazu.

Doch jetzt galt es für Bacher, mehr zu tun und über das Filmschaffen hinaus ein Zeichen zu setzen. Was sie in drei Dekaden in den USA beobachtet hat, ist als prägend zu bezeichnen. Im politischen Geschehen dieser Zeit hat sie die Präsidentschaft von Donald Trump als erschreckende Zäsur erlebt.