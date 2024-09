Dietrich Grönemeyer: "In dem Moment hat sich meine Angst verändert"

Dietrich Grönemeyer :

Ich stürzte vor 30 Jahren in den Bergen zehn Meter in die Tiefe ab. Ich schlug am Boden auf, mein Fuß verdrehte sich. Ich versuchte in meiner Beklopptheit, den Fuß einzurenken. Ist mir gelungen! Dann war da Panik: Jetzt stirbst du wahrscheinlich, weil dich hier keiner findet. Ich wurde gerettet, und mit monatelangem Training ist alles wieder gut geworden. Aber: Ich hatte plötzlich panische Angst vor dem Fliegen. Mit jedem Ruckeln im Flugzeug kamen der Sturz und die Angst zurück. Trotzdem bin ich geflogen. Ich habe mich konfrontiert. Ich bin auch den Weg in diesen Canyon später wieder gewandert, auch an der Absturzstelle vorbei. So habe ich am Ende meine Angst überwunden.