DAS WIENER AKTIONISMUS MUSEUM: Neupositionierung und Weiterentwicklung

Hermann Nitsch zählt zu den bedeutendsten Künstlern Österreichs; mit dem Orgien Mysterien Theater schuf er ein weltweit einzigartiges Gesamtkunstwerk. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Entwicklung seiner sakralen Motivsprache, sondern auch, wie bemerkenswert minimalistisch und formal konzentriert Nitsch in seinen frühen Jahren arbeitete. Schritt für Schritt entwickelte er aus dieser Reduktion heraus eine eigene, hochpräzise Bild- und Handlungssprache – eine ästhetische Klarheit, die viele Besucher:innen in dieser Form nicht mit Nitsch verbinden.

In dieser Präsentation begegnet man einem Nitsch, den man so bislang kaum gesehen hat:

Schüttbilder und Reliktcollagen der frühen 1960er-Jahre veranschaulichen mit großer Eindringlichkeit, mit welcher Genauigkeit er seine radikale, zugleich zutiefst symbolisch aufgeladene Formensprache entwickelte. Kulthandlungen und religiöse Ritualpraktiken waren für ihn von starker sinnlicher Intensität, da ihre Symbolik tief in die Grundschichten des menschlichen Daseins verweist.

Die Eröffnungsausstellung ist eine Kooperation mit dem nitsch museum Mistelbach, das zeitgleich Werke aus der Periode ab 1980 bis zu Nitschs Tod präsentiert. Kuratorin beider Ausstellungen ist die Direktorin der Sammlungen des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS, Julia Moebus-Puck.