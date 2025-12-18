DAS WIENER AKTIONISMUS MUSEUM: Neupositionierung und Weiterentwicklung

Neustart im März 2026 mit selten gezeigten Werken aus dem Frühwerk von Hermann Nitsch
Die Wiedereröffnung des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS ist Hermann Nitsch gewidmet. Die umfassende Einzelausstellung konzentriert sich auf die entscheidenden Jahre seines Frühwerks und eröffnet einen seltenen, umfassenden Blick auf die Ursprünge seines künstlerischen Denkens und Handelns.
Hermann Nitsch zählt zu den bedeutendsten Künstlern Österreichs; mit dem Orgien Mysterien Theater schuf er ein weltweit einzigartiges Gesamtkunstwerk. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Entwicklung seiner sakralen Motivsprache, sondern auch, wie bemerkenswert minimalistisch und formal konzentriert Nitsch in seinen frühen Jahren arbeitete. Schritt für Schritt entwickelte er aus dieser Reduktion heraus eine eigene, hochpräzise Bild- und Handlungssprache – eine ästhetische Klarheit, die viele Besucher:innen in dieser Form nicht mit Nitsch verbinden.
In dieser Präsentation begegnet man einem Nitsch, den man so bislang kaum gesehen hat:
Schüttbilder und Reliktcollagen der frühen 1960er-Jahre veranschaulichen mit großer Eindringlichkeit, mit welcher Genauigkeit er seine radikale, zugleich zutiefst symbolisch aufgeladene Formensprache entwickelte. Kulthandlungen und religiöse Ritualpraktiken waren für ihn von starker sinnlicher Intensität, da ihre Symbolik tief in die Grundschichten des menschlichen Daseins verweist.
Die Eröffnungsausstellung ist eine Kooperation mit dem nitsch museum Mistelbach, das zeitgleich Werke aus der Periode ab 1980 bis zu Nitschs Tod präsentiert. Kuratorin beider Ausstellungen ist die Direktorin der Sammlungen des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS, Julia Moebus-Puck.
Inhaltliche Neuausrichtung und Umbau – Verdreifachung der Hängefläche
Derzeit findet eine umfassende Neuausrichtung des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS statt, beginnend mit einem weitreichenden Umbau unter neuer Leitung: von der Verlegung des Haupteingangs und der baulichen Erweiterung des Museums bis zur Erneuerung der Klimatisierung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik. „Die Modernisierung und Neupositionierung des Museums endet aber nicht bei der Verdreifachung der Hängefläche. Auch im Ausstellungsprogramm wird es markante Änderungen geben.“ Klaus Albrecht Schröder, seit September 2025 Geschäftsführer des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS.
Wertvoller Pfeiler der Museumslandschaft der Bundeshauptstadt Wien
„Für mich hat ein weiteres spannendes Kapitel in meinem Berufsleben begonnen. Nach einer Prüfung mehrerer Angebote aus dem In- und Ausland, habe ich mich für die Aufgabe der Neupositionierung und Weiterentwicklung des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS entschieden. Mein Ziel ist es, das WIENER AKTIONISMUS MUSEUM innerhalb der nächsten Jahre zu einem wertvollen Pfeiler der Museumslandschaft der Bundeshauptstadt Wien zu machen. Klaus Albrecht Schröder