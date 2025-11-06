Christian Obermüller: Wege aus der Krise – Lernen, optimistisch zu sein

In dieser inspirierenden Folge von OÖ ungefiltert steht Christian Obermüller im Mittelpunkt – Unternehmensberater, Positive-Leadership-Trainer und bekennender Optimist. Geboren in Linz und fest in Oberösterreich verwurzelt, spricht er offen über seine bewegte Kindheit, prägende Karriereerfahrungen und seinen Weg in die Selbstständigkeit.

Mit über 30 Jahren Erfahrung begleitet er Unternehmen wie die Oberbank, Sparkasse Oberösterreich und die OÖ Nachrichten bei der Entwicklung einer positiven Unternehmenskultur. Im Zentrum des Gesprächs steht die Frage: Kann man Optimismus lernen – und brauchen wir ihn heute mehr denn je?

Christian Obermüller liefert eindrucksvolle Beispiele aus der Praxis, wie wertschätzende Kommunikation das Wohlbefinden stärkt, Motivation fördert und Fluktuation senken kann. Er erzählt von der Entstehung des Optimismus-Clubs, den er im ersten Pandemiejahr gründete, und erklärt, warum manchmal kleine Gesten dieselbe Wirkung haben wie große Initiativen.

Mit erfrischender Offenheit spricht Obermüller über Rückschläge, das Lernen aus Fehlern und seine bewusste Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz und Social Media. Auch seine Arbeit mit Jugendlichen, sein Blick auf Selbstwirksamkeit und seine klare Haltung zu toxischer Positivität machen diese Folge besonders wertvoll.