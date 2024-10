Kaufmann und Buchbinder: Chefsessel im Olymp

Jonas Kaufmann

Geboren am 10. Juli 1969 in München, studierte er erst Mathematik und dann Gesang und wuchs früh zu einem der führenden Tenöre der Gegenwart. Die großen Partien des Zwischenfachs verkörpert er an den größten Häusern der Welt, zu „Zauberflöte“ sowie dem italienischen und französischen Kernrepertoire kam das Wagner-Fach, das er ganz zuletzt sogar bis Tristan und Tannhäuser erweiterte. Er ist österreichischer Staatsbürger und lebt in Salzburg. Er ist in zweiter Ehe verheiratet und hat vier Kinder. Seit September ist er Intendant der Festspiele von Erl.

www.tiroler-festspiele.at