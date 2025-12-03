Wer ist Alex Cooper, die erfolgreichste Podcasterin der Welt?

Dass aus Alex Cooper eine erfolgreiche Podcasterin wurde, ist rückblickend kein Zufall. Eigentlich hat sie alles, was es dazu braucht, schon als Kind verinnerlicht. Sie wächst als jüngstes von drei Kindern in einem katholischen Elternhaus in Philadelphia auf. Ihre Mutter ist Psychotherapeutin, ihr Vater arbeitet als Fernsehproduzent für das Eisho­ckeyteam Philadelphia Flyers. Mit ihrer Mutter lernt sie, über Gefühle zu sprechen, mit ihrem Vater, was es heißt, Regie zu führen. „Ich habe meinen Dad bei den Spielen im Studio beobachtet und wusste: Das will ich auch machen.“ So wird sie es später im Podcast „The Diary of a CEO“ dem Gastgeber Steven Bartlett erzählen.

Die Schule fällt Cooper schwer. Sie wird wegen ihrer Akne gehänselt, ihre Noten sind nicht gut. Freundinnen findet sie im Fußballteam, nicht in der Klasse. Nach der Schule verschanzt sie sich im Keller, stellt mit der Kamera ihres Vaters Filmszenen nach, schneidet sie zusammen. Sie erschafft Figuren, die jenes Selbstbewusstsein haben, das ihr fehlt. Das tue sie auch heute noch, sagt sie gegenüber Bartlett. Sie habe sich die Persona einer „Bombshell“ aufgebaut, die ihr Leben im Griff habe. „Aber innerlich bin ich immer noch dieses unsichere Mädchen, das in der Schule gehänselt wurde.“

Nach der Schule studiert sie Film- und Fernsehwissenschaften in Boston, träumt davon, Regisseurin zu werden. Sie beginnt, einen Baseballspieler zu daten und genießt die Annehmlichkeiten, die es mit sich bringt, wie sie später im Podcast verraten wird: „Es war großartig. Ich konnte meine Freundinnen zu den Spielen mitbringen, es war ein cooler Lifestyle. Dieser Mann war der Inbegriff davon, viel Geld zu verdienen und einen Aston Martin zu fahren.“ Nur: Gut behandelt habe er sie nicht.