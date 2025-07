Live Aid, sagt Behrendt, sei auch „die immer wieder gern gehörte Geschichte von einem Menschen, der eine wahnwitzige Idee hat und so lange dranbleibt, bis er das Unmögliche möglich gemacht hat.“ Genau das tat Bob Geldof nach dem Konzertspektakel weiterhin. In den Jahren nach Live Aid mobilisierte er mit Neuauflagen des Weihnachtshits, dem Konzert Live 8 im Jahr 2005, und persönlichem humanitärem Engagement rund 42 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern und Schuldenerlassen. Im Jahr 2008 gründete er die Private-Equity-Gesellschaft 8 Miles, die sich auf Investitionen in afrikanische Unternehmen konzentriert und mit einem verwalteten Vermögen von über 200 Millionen US-Dollar Arbeitsplätze für über 100.000 Menschen in Afrika schuf.

Doch Kritik an Bob Geldofs Engagement wurde mit jedem Jubiläum lauter. So meldete sich Ed Sheeran, der 2014 an einer Neuauflage von „Do They Know It’s Christmas?“ mitgewirkt hatte, anlässlich einer Neuvertonung zum 40-Jahr-Jubiläum vergangene Weihnachten zu Wort. Im Schulterschluss mit dem britisch-ghanaischen Rapper Fuse ODG verwies er darauf, wie das Lied den Stolz Afrikas verletzen und schädliche Stereotype verstärke. Der Song zeige Afrika als hilfsbedürftigen, von Katastrophen gezeichneten Kontinent, während die vielfältige Realität Afrikas und die Fortschritte ignoriert würden, so die Kritik.

„Guardian“-Autorin Arifa Akbar argumentierte, dadurch entstehe ein herablassendes, falsches Bild von Afrika. „Wir müssen nicht alle zehn Jahre an eine Hungerkatastrophe erinnern“, sagte der äthiopische Musikproduzent Isaac Abadir. „Wenn man es so darstellt, als wären die Menschen in Äthiopien immer noch auf dem gleichen Stand wie damals, ist das nicht okay.“