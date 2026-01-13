Schokofans aufgepasst!
Gemeinsam mit dem Schokoladefest verlosen wir exklusiv 10 x 2 Eintrittskarten für das süßeste Event des Jahres!
Vom 23. bis 25. Jänner 2026 verwandelt sich die Marx Halle in ein Paradies für alle Naschkatzen, Genießer:innen und Entdecker:innen, die Lust auf außergewöhnliche Schokoladenspezialitäten haben.
Was ist das Schokoladefest?
Das Schokoladefest gehört zu den größten Süßwaren‑Erlebnissen Österreichs und bietet Besucher:innen eine Welt voller Schokolade in den unterschiedlichsten Formen. Von zartschmelzenden Pralinen über handgefertigte Schokoladentafeln bis hin zu innovativen Kreationen renommierter Chocolatiers, hier entdecken Sie Genuss auf höchstem Niveau.
Außerdem erwartet Sie:
Eine große Auswahl an Verkostungen und süßen Kreationen
Workshops, bei denen Sie selbst Schokolade gestalten können
Live‑Shows, Präsentationen und unterhaltsame Programmpunkte
Ein familienfreundliches Angebot mit Aktivitäten für Groß und Klein
23.–25. Jänner 2026 in der Marx Halle, Wien – ein Termin, der in keinem Kalender fehlen sollte!
So nehmen Sie teil:
Wunschdatum auswählen
Gewinnspielformular ausfüllen und schon sind Sie im Lostopf!
Teilnahmeschluss: 19.01.26
Mit etwas Glück gehören Sie zu den 10 Glücklichen, die jeweils 2 Tickets für das Schokoladefest 2026 gewinnen!