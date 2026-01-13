Das Schokoladefest gehört zu den größten Süßwaren‑Erlebnissen Österreichs und bietet Besucher:innen eine Welt voller Schokolade in den unterschiedlichsten Formen. Von zartschmelzenden Pralinen über handgefertigte Schokoladentafeln bis hin zu innovativen Kreationen renommierter Chocolatiers, hier entdecken Sie Genuss auf höchstem Niveau.