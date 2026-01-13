ABO

GEWINNSPIEL: 10 x 2 Tickets fürs Schokoladefest 2026 gewinnen!

Schokofans aufgepasst!

Gemeinsam mit dem Schokoladefest verlosen wir exklusiv 10 x 2 Eintrittskarten für das süßeste Event des Jahres!

Vom 23. bis 25. Jänner 2026 verwandelt sich die Marx Halle in ein Paradies für alle Naschkatzen, Genießer:innen und Entdecker:innen, die Lust auf außergewöhnliche Schokoladenspezialitäten haben.

Was ist das Schokoladefest?

Das Schokoladefest gehört zu den größten Süßwaren‑Erlebnissen Österreichs und bietet Besucher:innen eine Welt voller Schokolade in den unterschiedlichsten Formen. Von zartschmelzenden Pralinen über handgefertigte Schokoladentafeln bis hin zu innovativen Kreationen renommierter Chocolatiers, hier entdecken Sie Genuss auf höchstem Niveau.

So nehmen Sie teil:

  • Wunschdatum auswählen

  • Gewinnspielformular ausfüllen und schon sind Sie im Lostopf!

Teilnahmeschluss: 19.01.26

Mit etwas Glück gehören Sie zu den 10 Glücklichen, die jeweils 2 Tickets für das Schokoladefest 2026 gewinnen!

Jetzt teilnehmen und Schokolade pur erleben!

