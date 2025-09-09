News Logo
Zuckermais ist reich an Kohlenhydraten

Gesundheit
Zuckermais enthält mehrere Zuckerarten, reichlich Eiweiß und Vitamine
Zuckermais ist quasi der Süße unter den Gemüsen. Er enthält reichlich Kohlenhydrate, darunter mehrere Zuckerarten. Vor allem handelt es sich dabei um Saccharose. Allerdings steckt im Mais auch recht viel Eiweiß - und das mit einer hohen biologischen Wertigkeit. Je höher die biologische Wertigkeit eines Nahrungsmittels ist, desto besser kann das Protein verwertet werden.

Außerdem enthält Mais die Vitamine B1, B2 und B6 sowie Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Zink. Generell gilt, dass Mais möglichst frisch verzehrt werde sollte. Da der Zucker sehr schnell in Stärke umgewandelt wird, verliert der Mais rasch seinen süßen Geschmack.

