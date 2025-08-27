News Logo
Weintrauben schnell entstielen

Gesundheit
Weintrauben schmecken im Joghurt, im Kompott oder im Obstsalat
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
Sie schmecken im Joghurt, im Kompott oder im Obstsalat: Um Weintrauben zu verarbeiten, muss man aber erst einmal alle einzeln von ihren Stielchen lösen und das kann dauern. Geht das auch einfacher?

von

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So braucht man nichts weiter als einen Gefrierbeutel, um alle Weintrauben gleichzeitig vom Stiel zu befreien - heißt es.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gefrierbeutel-Tipp in unserem Hack-Check getestet.

Und so gehts: das komplette Traubenbüschel in einen Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss packen, den Beutel schließen und kräftig schütteln - bis alle Trauben abgefallen sind.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Bereits nach wenigen Sekunden haben sich alle Weintrauben abgelöst. Tipp: Das Traubenbüschel im Beutel beim Schütteln am besten oben am Stielansatz festhalten - dann geht es noch einfacher.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

ILLUSTRATION - Schritt 2: Den Stielansatz festhalten und die Weintrauben im Gefrierbeutel kräftig schütteln. (zu dpa: «Weintrauben schnell entstielen - mit diesem Trick») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

ILLUSTRATION - Lassen sich Weintrauben mit Hilfe eines Gefrierbeutels schnell vom Stiel befreien? (zu dpa: «Weintrauben schnell entstielen - mit diesem Trick») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

