Ein Serum gegen alle Giftschlangen?

Weltweit sind Schlangenbisse eine stille Epidemie. Jedes Jahr sterben nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zwischen 100.000 und 140.000 Menschen an den Folgen einer Vergiftung. Hunderttausende weitere überleben nur mit schweren Folgeschäden: Amputationen, Nervenschäden oder lebenslange Schmerzen gehören zum Alltag vieler Betroffener, besonders in ländlichen Regionen Afrikas und Asiens.

Das Problem: Die bisherigen Gegengifte sind teuer, schwer verfügbar und hochspezialisiert. Fast jedes Antivenin wirkt nur gegen eine bestimmte Schlangenart oder eine eng verwandte Gruppe. Wer gebissen wird, muss deshalb nicht nur Glück haben, überhaupt ein Gegengift zu bekommen – es muss auch genau das richtige sein. Und selbst wenn es verabreicht werden kann, drohen Nebenwirkungen: Viele Präparate stammen aus dem Blut von Pferden oder Schafen, was bei Menschen zu gefährlichen Abwehrreaktionen führen kann.