Semmelweis Gesellschaft mahnt zu gewissenhafter Händehygiene

Die Semmelweis Gesellschaft warnt anlässlich des internationalen Tages der Händehygiene (5. Mai) vor dem Trend, dass Patienten Spitäler aus Angst vor Infektionen meiden, und erinnert in einer Aussendung am Freitag an die Bedeutung von Händehygiene. Jährlich würden sich rund 95.000 Menschen in Österreich im Zuge medizinischer Behandlungen mit Krankenhausinfektionen anstecken, schätzt die Plattform "Kampf gegen Krankenhauskeime", bis zu 5.000 Patienten würden daran sterben.

von APA