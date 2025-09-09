News Logo
ABO

Schlechte Chemie? So wird ein Miteinander im Job möglich

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Sind die Kollegen schwierig oder ich?
©APA, dpa, gms, Klaus-Dietmar Gabbert, Klaus-D. Gabbert
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Liegt man mit Kolleginnen und Kollegen auf einer Wellenlänge, fällt das Miteinander im Job meist nicht allzu schwer. Anders sieht es aus, wenn sich Einzelne nicht ganz grün sind.

von

Dabei müssen unterschiedliche Meinungen nicht schlecht sein. "In Teams, in denen sich alle einig sind, bleibt das Neue oft auf der Strecke", sagt Stefanie Bickert, Jobexpertin beim Stellenportal Indeed. Das sind ihre Tipps für eine gute Zusammenarbeit - auch wenn die persönliche Chemie nicht stimmt:

Der oder die andere scheint unsympathisch oder schwierig - und was ist mit mir? "War man selbst unflexibel, unklar in der Kommunikation oder wenig kompromissbereit?", fragt Stefanie Bickert. Ein ehrliches Hinterfragen fördert manchmal Stellschrauben zutage, mit denen sich Spannungen vielleicht lösen lassen: zum Beispiel mehr Offenheit, Geduld oder Struktur.

Trennen Sie in ihrer Bewertung des oder der anderen den Charakter von Verhaltensweisen. Die Jobexpertin rät, statt zu Pauschalaussagen wie "Er ist arrogant" zu greifen, besser zu konkretisieren, etwa "Er unterbricht häufiger in Meetings" oder "Sie gibt keine Rückmeldungen zu Deadlines".

"Diese Trennung von Verhalten und Persönlichkeit kann helfen, das Gegenüber differenzierter wahrzunehmen", sagt Stefanie Bickert. Wer das schafft, reagiert auch in schwierigen Situationen professioneller, weil sich das Ganze nicht auf der persönlichen Ebene abspielt.

Um gut miteinander zu arbeiten, muss man nicht befreundet sein. Wichtiger sind laut Stefanie Bickert gemeinsame Ziele und geteilte Verantwortung. Dazu braucht es eine gewisse Klarheit im Job: Aufgaben sollten eindeutig verteilt und Zuständigkeiten dokumentiert sein, Absprachen eingehalten werden.

Auch bewusste wechselseitige Unterstützung kann das Miteinander im Job stärken: "Wer in kritischen Momenten Hilfe anbietet – oder selbst um Hilfe bittet – baut Nähe auf", sagt Bickert. Und vielleicht finden Sie im Gespräch mit dem oder der anderen sogar Punkte, die verbinden: etwa einen gemeinsamen Musikgeschmack oder eine ähnliche Art von Humor.

"Wer lernt, mit Unterschieden umzugehen, wächst beruflich und persönlich", sagt Stefanie Bickert. "Menschen, die uns fordern, bringen oft neue Perspektiven ein. Wer sich darauf einlässt, verbessert häufig auch das eigene Arbeitsergebnis."

Allerdings: Wenn es trotz aller Bemühungen gar nicht geht und man sich übergangen und ausgebremst fühlt, sollte man das Gespräch suchen, rät sie. Zunächst im direkten Austausch und, wenn nötig, auch mit der Führungskraft oder Personalabteilung.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Klaus-D. Gabbert/Klaus-Dietmar Gabbert

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reise in die USA geplant? Dann lässt sich jetzt noch etwas sparen
Reisen & Freizeit
ESTA: Einreisegebühr für USA verdoppelt sich Ende des Monats
Kinder, Hausarbeit, Job - die Dauerbelastung betrifft besonders Mütter
Gesundheit
Familien-Stress: 5 Tipps, die Müttern und Familien helfen
Giorgio Armani findet seine letzte Ruhe
Schlagzeilen
Modemacher Armani in Italien beigesetzt
Unspezifische Virusabwehr wahrscheinlich verantwortlich
Technik
Infektion mit Rhinoviren schützt teilweise vor Covid-19
++ ARCHIVBILD ++ Die Villa Majorelle von 1901 ist ein Museum für Jugendstil
Reisen & Freizeit
Nancy: Rundgang durch das Jugendstil-Zentrum Frankreichs
Bleibt die Stimme über Wochen heiser, sollte man das abklären lassen
Gesundheit
Immer wieder heiser: Was hilft meiner Stimme?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER