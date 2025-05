Sacher Academy for Better Aging: Prävention trifft Luxus im Alpin Sacher Resort

Unter dem Motto „Besser leben – länger genießen“ lud Gastgeberin Elisabeth Gürtler zur Präsentation der Sacher Academy for Better Aging, einer Initiative, die moderne Präventionsmedizin mit exklusivem Hotelkomfort verbindet. Im festlichen Rahmen wurde das Konzept im Beisein zahlreicher Gäste in Wien vorgestellt – bevor es im Alpin Sacher Resort Seefeld in die Umsetzung geht.

Inmitten der Tiroler Berglandschaft auf 1.200 Metern Seehöhe bietet die Sacher Academy ein ganzheitliches Programm für mehr Vitalität, Regeneration und Lebensqualität. Im Zentrum stehen maßgeschneiderte Therapiepläne, die auf Grundlage umfassender Diagnostik erstellt werden – von genetischen Analysen bis zu Hormon- und Mikronährstofftests.

Die medizinische Leitung liegt bei Dr.in Katharina Sepp, unterstützt von einem renommierten Expert:innenteam, darunter Stammzellenforscher Augustinus Bader und Hormonexperte Johannes Huber. Ergänzt wird das Angebot durch wissenschaftliche Partnerschaften mit Unternehmen wie Biogena und Permedio.

Zu den Therapiebausteinen zählen unter anderem Kryotherapie, IHHT, hochdosierte Mikronährstoffinfusionen, Hormontherapie und eine natürliche Fett-Weg-Behandlung – alles eingebettet in das elegante Ambiente des Sacher Resorts. Workshops, Vorträge und kulinarische Angebote runden das Longevity-Erlebnis ab.

„Prävention ist die Medizin der Zukunft“, so Sepp – und Elisabeth Gürtler ergänzt: „Wir verbinden medizinische Exzellenz mit Sacher-Flair, um Menschen dabei zu unterstützen, länger gesund und erfüllt zu leben.“ Mit dem Projekt schafft die Sacher Academy ein Angebot, das auf aktuelle Gesundheitsbedürfnisse antwortet – verbindet Wissenschaft, Individualität und Lebensstil auf höchstem Niveau.