"One Health"-Seminare von Experten für Laien

So seien auch die Vortragenden angehalten, ihre Vorträge "relativ zugänglich für Laien" zu halten, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach den 40-minütigen Vorträgen könne auch diskutiert werden. Das erste "Seminar" widmet sich am 17. September mit dem britischen Zoologen und Virenforscher Peter Daszak der Frage: "How can One Health help us prevent pandemics?" und damit der Prävention von Pandemien.

Service:"One Health"-Seminar des LBI-SOAP: https://go.apa.at/3vAnHPft