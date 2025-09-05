News Logo
"One Health"-Seminare von Experten für Laien

Gesundheit
Das erste "Seminar" widmet sich am 17. 9. der Prävention von Pandemien
Beim One-Health-Ansatz werden Aspekte der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zusammen betrachtet. Eine "One Health Seminar Series" startet nun das von dem Virologen Florian Krammer geleitete Wiener Ludwig-Boltzmann-Institut (LBI) für Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge (LBI-SOAP). Den ein Mal im Monat, an einem Mittwoch online unterbreiteten Ausführungen in englischer Sprache, können Interessierte via ZOOM beiwohnen.

von

So seien auch die Vortragenden angehalten, ihre Vorträge "relativ zugänglich für Laien" zu halten, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach den 40-minütigen Vorträgen könne auch diskutiert werden. Das erste "Seminar" widmet sich am 17. September mit dem britischen Zoologen und Virenforscher Peter Daszak der Frage: "How can One Health help us prevent pandemics?" und damit der Prävention von Pandemien.

Service:"One Health"-Seminar des LBI-SOAP: https://go.apa.at/3vAnHPft

