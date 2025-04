Niederösterreichs 130 Freibäder sind bereit für Saison 2025

Niederösterreichs 130 Freibäder sind bereit für die Saison 2025. Das Thermalbad Bad Vöslau und das Akademiebad in Wiener Neustadt öffnen bereits am Samstag. Am 1. Mai folgen etwa das Thermalstrandbad Baden, das Strandbad Klosterneuburg sowie das Freibad in Krems. Ende des kommenden Monats nimmt das Aubad Tulln den Betrieb auf. "Wir sind startklar", betont Harald Gölles, Sprecher der NÖ Bäderbetriebe in der Wirtschaftskammer NÖ, am Donnerstag.

von APA