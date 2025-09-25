News Logo
Manche Whitening-Zahnpasten schwächeln beim Kariesschutz

Gesundheit
2 min
Einen echten Bleaching-Effekt haben diese Produkte nicht
©OLIVER BERG, APA, THEMENBILD, DPA
Weißmacher-Zahnpasten sollen Zähne von Verfärbungen befreien und zugleich vor Löchern in den Zähnen schützen. In einem Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und der deutschen Stiftung Warentest haben drei von 17 Produkten allerdings bei der Kariesvorbeugung gepatzt: Sie bieten demnach "kaum oder gar keinen Schutz" vor Karies. Empfehlenswert seien 13 Pasten, vier schnitten sogar mit "sehr gut" ab. Zwei Produkte wurden abgewertet, weil sie Titandioxid enthalten.

Verfärbungen entfernen alle getesteten Zahnpasten. Beim Schutz vor Karies trennt sich die Spreu vom Weizen. "Eine wirksame Kariesprophylaxe ist nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand nur mit Fluorid möglich", sagte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. Ein Hersteller setze stattdessen auf Hydroxylapatit. "Für eine ausreichende vorbeugende Wirkung gegen Karies gibt es bisher jedoch keinen belastbaren wissenschaftlichen Beleg." Die Zahncreme schnitt deswegen mit "nicht zufriedenstellend" ab. Kritisch bewertet wurden auch die Art und Konzentration des eingesetzten Fluorids in zwei weiteren Pasten. Beide erhielten die Bewertung "weniger zufriedenstellend".

Ebenfalls Minuspunkte gab es für den Einsatz von Titandioxid. "Das weiße Pigment steht im Verdacht, das Erbgut zu schädigen, wenn es oral aufgenommen wird", erläuterte Undeutsch. "Deshalb ist es seit drei Jahren in Lebensmitteln verboten." In Kosmetikprodukten, die teilweise verschluckt werden, könne eine genschädigende Wirkung nicht ausgeschlossen werden. "Solange kein Beweis vorliegt, dass Titandioxid unbedenklich ist, können wir Produkte mit diesem Inhaltsstoff aus Vorsorgegründen nicht empfehlen." Abgewertet wurde auch eine Zahnpasta, die den Komplexbildner EDTA enthält, eine Chemikalie, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen könne.

Mehrere Tuben seien mit einer dünnen Aluminiumschicht ausgekleidet und lassen sich daher nur schlecht recyceln. Fast alle Produkte waren zusätzlich in einer "unnötigen" Faltschachtel verpackt.

"Auch die beste Whitening-Zahncreme kann die Zähne langfristig nicht weißer machen, als sie von Natur aus sind. Im besten Fall bringen Weißmacher-Zahnpasten lediglich die ursprüngliche Zahnfarbe wieder zum Vorschein", hielt der VKI-Experte fest. Einen echten Bleaching-Effekt haben diese Produkte nicht. Das erreiche man nur mit einer professionellen Bleaching-Behandlung.

APARSC06 - 29032006 - WIEN - OESTERREICH: ZU APA-TEXT CI - THEMENBILD Illustration zum Thema ãZaehne - Sinnbild fuer Gesundheit und LifestyleÒ: Im Bild ein Zahnlaser, der die Zaehne zum Leuchten bringt, um versteckten Karies zu finden, aufgenommen am 11.05.2005 in Koeln. APA-FOTO: DPA / OLIVER BERG

