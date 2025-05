Lächeln, loben, lachen: Wie wir so echte Verbindung schaffen

"Mein Vater konnte mir nie lange böse sein: Er schimpfte, wir schauten uns an, und dann mussten wir beide lachen", berichtet sie. "Gemeinsam zu lachen schafft ruckzuck eine Verbindung zwischen Menschen, egal, ob man sich schon kennt oder nicht. Gemeinsames Lachen kann Brücken schlagen und Differenzen entschärfen", sagt sie - es könne sogar dazu beitragen, der gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken."

Aber geht das von allein? Es ist ja nicht immer alles lustig. Nein, nicht von allein, aber man kann was dafür tun, so Glück. Nämlich das:

Vielleicht wundern Sie sich jetzt, warum kein Tipp lautet: "Erzähle einen Witz"? "Humor ist eine Ressource und eine der 24 Charakterstärken, die wir in der Positiven Psychologie unterscheiden und die in jedem Menschen angelegt ist und trainiert werden kann", erklärt Nanni Glück. "Doch worüber wir lachen können, ist so individuell wie die Haar- oder Augenfarbe. Es gibt unzählige Arten von Humor, daher kann ein Witz auch schnell nach hinten losgehen, wenn ich die Einzige bin, die darüber lachen muss."