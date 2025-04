Künstliche Befruchtung: Wunschkind made in Austria?

Doch wo kann man ansetzen, um diese künftig zu optimieren? „Heute können wir in IVF-Kliniken nur mit dem arbeiten, was wir haben“, so Peter Greiner, Gründer und CEO des Wiener Biotech-Unternehmens dawn-bio, der zuvor das weltweite Fertility-Geschäft beim Marktführer Merck verantwortet hat. „Die meisten Innovationen in unserem Feld zielen darauf ab, den Embryo mit der relativ besten Chance zu identifizieren. Aber was wäre, wenn wir von Anfang an bessere Bedingungen schaffen könnten, damit sich mehr Embryonen gesund entwickeln? Damit würden wir die Chancen für Paare mit Kinderwunsch grundlegend verbessern.“

Dazu stellte sich das wissenschaftliche Team rund um dawn-bio-Gründer und CSO Alok Javali die Frage: Was braucht ein Embryo wirklich? „Unsere Forschung zeigt, dass essenzielle Moleküle, die in der natürlichen Umgebung eines Embryos vorkommen, im IVF-Labor fehlen. Indem wir dem Embryo diese Moleküle zur Verfügung stellen, schaffen wir optimale Bedingungen für seine Entwicklung – von Anfang an.“