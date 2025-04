Kompressionssocken können beim Wandern Wunder wirken

Auf langen Wanderungen können sich Kompressionssocken als Hilfsmittel gegen müde Beine und Blasen bewähren. Am besten trägt man sie dafür nicht nur tagsüber, sondern auch nachts, rät Boris Gnielka von der Fachzeitschrift "Outdoor". "Die Regeneration wird unterstützt und es fühlt sich wirklich angenehm an, besonders ab dem zweiten Tag", sagt er. Bonuseffekt: Das Risiko für Marschblasen sinkt, weil die Socken so eng an der Haut sitzen, nicht verrutschen und keine Falten werfen.

von APA