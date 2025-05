Kindersitze fürs Auto im Test: Die Hälfte schneidet "gut" ab

Die besten Babyschalen sind die "Joie Sprint" (215 Euro) und die "Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S Base" (330 Euro). Beste Baby- plus Kleinkindsitze sind der "Graco Turn2Me DLX i-Size R129" (149 Euro) und der "Joie i-Pivot 360" (270 Euro). Als bester Kleinkindsitz wird der "Thule Elm - rückwärtsgerichteter Kleinkindsitz + Alfi Base" für 720 Euro bewertet. In der Gruppe Kind von 1,00 bis 1,50 Meter Körpergröße sind demnach am besten bewertet der "Cybex Solution G2" (200 Euro) und der "Recaro Axion 1" (280 Euro). Als Preistipp nennen die Experten den "Joie i-Trillo FX" für 100 Euro aus derselben Gruppe.