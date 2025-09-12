News Logo
Kinder als kleine Küchenhelfer einbinden

Gesundheit
Beim Kochen mit Kindern sollte man die Hygieneregeln beachten
©APA, dpa, gms, Bodo Marks
Kinder müssen nicht aus der Küche verbannt werden. Doch beim Kochen sollten Hygieneregeln beachtet werden.

Wenn Kinder neugierig durch die Küche tapsen, während Essen zubereitet wird, wollen sie gern schon einmal vorkosten. Sollten Eltern dem Wunsch nachgeben? Naschen ist erlaubt, aber richtig.

Zum Probieren benötigt man zwei Löffel. Das funktioniert, indem mit einem größeren Löffel die Speise zum Kosten auf den eigenen Löffel gegeben wird. Die Kinder dürfen niemals mit einem bereits benutzten Löffel in einer Speise rühren.

An der Zubereitung und Verarbeitung von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Faschiertem oder rohen Eiern sollten Kinder nicht beteiligt werden. Beim Backen wird empfohlen, Teig ohne Ei zu verwenden.

Das Kind sollte eine saubere Kochschürze oder ein sauberes großes T-Shirt tragen. Dies verhindert, dass Keime von der Straßenkleidung auf Lebensmittel übertragen werden.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Bodo Marks/Bodo Marks

