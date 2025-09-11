Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce

Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.

Für den Karfiol:

Für die Tahini-Sauce:

Zum Servieren und Selbstbefüllen: