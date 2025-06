Jugend ohne Leichtigkeit

Diese neue Herangehensweise an Stressmanagement wird durch aktuelle Forschung unterstützt. Ulrike Rimmele, Professorin an der Universität Genf (siehe Interview), untersucht seit Jahren, wie Emotionen und Stress das Lernen und Gedächtnis beeinflussen – Erkenntnisse, die für die Generation Z besonders relevant sind. Rimmeles Studien zeigen, dass Stress nicht grundsätzlich schädlich ist: Moderate Stresslevels können sogar das Lernen fördern und die Gedächtnisbildung verbessern. Entscheidend ist jedoch, wie wir mit Stress umgehen und ihn regulieren. Man ist Stress-Situationen nicht hilflos ausgeliefert, sondern kann sie bis zu einem gewissen Grad selbst kontrollieren, so die ermutigende Botschaft.

Das Zauberwort für die junge Generation lautet: Resilienz, psychische Widerstandskraft. Im Unterschied zu der Durchhaltementalität früherer Generationen geht es nicht mehr darum, möglichst viel klaglos zu ertragen – unmöglich in Zeiten, in denen sich Weltkrisen in Echtzeit in den Kinder- und Jugendzimmern dieses Landes abspielen. Sondern darum, Belastungen anzuerkennen, professionelle Hilfe zu suchen und aktiv Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Um gestärkt aus all den Herausforderungen hervorzugehen.