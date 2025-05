Grace Blakeley: „Marxismus ist attraktiv“

Aber was ist denn nun Ihre Antwort, die Antwort der radikalen Linken auf den Ukraine-Krieg? So schnell wie möglich einen Waffenstillstand erreichen und dann auf den guten Willen von Wladimir Putin hoffen?

Schauen Sie, ich bin keine Außenpolitikerin. Mir geht es darum, dass die Linke zu neuer Kraft kommt und wieder zu einer ernstzunehmenden Macht in der Politik wird. Zu welchen Konditionen ein ukrainischer Waffenstillstand ausgehandelt werden soll, übersteigt meine Kompetenz.

Ihr intellektueller Fixstern ist ein alter Bekannter, Karl Marx. Wann haben Sie ihn für sich entdeckt?

Mein Großvater ist mit 14 Jahren von zu Hause abgehauen, hat sich danach der Arbeiterbewegung angeschlossen und sich Marx’ Theorien selber beigebracht. Er hat mir davon erzählt, als er alt und ich ein Kind war. Karl Marx war also schon früh ein Thema. Als ich dann als Jugendliche „Das Kapital“ gelesen habe, war das eine Offenbarung. So wurde ich zur Sozialistin. Vorher war ich bloß eine Linksliberale. Eine Entwicklung, mit der ich übrigens keineswegs allein bin. Marxismus ist heute kein schmutziges Wort mehr.

Sally Rooneys Romane, die gern ein wenig marxistisch theoretisieren, sind in Ihrer Generation höchst populär.

Das klassische Bild vom westlichen Marxismus war ja lange Zeit jenes vom alten Mann mit Bart, der in einer kuriosen Uni-Fakultät vor sich hin spintisiert. Das ist heute nicht mehr so. Der Marxismus ist attraktiv für neue Schichten, und keineswegs nur für Junge.

Warum?

Weil das Versprechen der Achtziger, dass alle Arbeiter irgendwann in die Mittelklasse aufsteigen würden, nicht erfüllt worden ist. Nun ist die Klassenfrage zurück.

Zugleich nahm die Identitätspolitik in den linken Debatten des letzten Jahrzehnts viel Raum ein.

Ich habe immer gesagt, dass wir uns auf die Klassenfragen konzentrieren müssen. Dass der Lebensstandard wichtiger ist als abstrakte Diskussionen. Aber es gibt natürlich eine Schnittmenge von Klassen- und Identitätspolitik. Wenn Elon Musk gegen Migranten wettert, will er die Wut der Bürger auf die Migranten lenken – und weg von seinem Vermögen, das so absurd viel größer ist als das Vermögen eines normalen Bürgers.

Marx war ein Mann des 19. Jahrhunderts, die Wirtschaft ist heute eine ganz andere. Zum Beispiel sind die Bürger des Westens in großer Zahl Aktienbesitzer – und sei es nur über die Pensionskasse.

Na ja. Das ist eben wieder so ein neoliberaler Trick. Die Elite sackte die Gewinne der Privatisierungen ein und redete zugleich den Arbeitnehmern ein, sie seien nunmehr selber kleine Kapitalisten und profitierten wie die großen Fische auch vom Aktienmarkt. Am Schluss geht die Rechnung dann aber immer nur für die wahren Kapitalisten auf. Das zeigte sich in aller Deutlichkeit in der Finanzkrise 2008, als die Arbeiter und kleinen Bürger bitter dafür bezahlen mussten, dass sie sich von den Verlockungen der Rendite hatten blenden lassen. Überdies sind die Gelder in den Pensionskassen und damit unsere Renten ja alles andere als sicher.

Sie haben in Oxford studiert, schreiben Bücher, leben das Leben einer Intellektuellen. Was könnte im Sozialismus eigentlich noch besser werden für Sie?

Ich weiß, dass ich privilegiert bin. Die entscheidende Frage, die ich mir jeden Morgen stelle: Nutze ich meine Privilegien, um Autoritäten zu hinterfragen und die Wahrheit zu verkünden? Oder nutze ich sie, um meine eigene Karriere voranzutreiben? Ich bemühe mich um Ersteres, will mich mein ganzes Leben lang darum bemühen. Und wenn Sie glauben, dass wir heute in der besten ­aller Welten leben, dann erinnere ich Sie gern an den Bauern des Mittelalters. Der konnte sich nämlich auch nicht vorstellen, dass der Feudalismus, in dem er lebte, irgendwann überwunden werden würde.