Gewichtsdecken bei Schlafstörungen: Medizinische Evidenz und Kosten

Die physikalische Einwirkung schwerer Decken zielt unmittelbar auf das autonome Nervensystem ab. Wissenschaftliche Daten belegen eine Verschiebung der Aktivität vom Sympathikus (Stresszustand) zum Parasympathikus (Erholungszustand).

Dieser Prozess wird durch spezifische hormonelle Veränderungen gesteuert: